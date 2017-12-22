ГПУ обжалует приговор суда по Крысину

"Поскольку предназначенное Ю.Крисину наказание является явно несправедливым из-за его мягкости, Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба на указанный выше приговор в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности (ст. 75 УК Украины) и несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого", - написала пресс-секретарь.

Она отметила, что приговором Крысину признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины Ю.Крысину освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева вынес условный срок наказания одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Вячеслава Еремея Юрию Крысин.