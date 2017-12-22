ГПУ оскаржить вирок суду щодо Крисіна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України подасть апеляційну скаргу на вирок Юрію Крисіну, підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія 18 лютого 2014 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Оскільки призначене Ю.Крисіну покарання є явно несправедливим через його м’якість, Генеральною прокуратурою України готується апеляційна скарга на вказаний вище вирок у зв’язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність (ст. 75 КК України) та невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого”, — написала прес-секретар.
Вона зазначила, що вироком Крисіна визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст. 75 КК України Ю. Крисіна звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва виніс умовний термін покарання одному із фігурантів справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну.