ГПУ: одному из "титушок" избрали меру пресечения

Так, 03.11.2016 года правоохранители задержали жителя Черкасс (так называемого титушку) по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа , повлекшее тяжкие последствия), ч.2 ст.383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ч.2 ст.384 (заведомо ложное показание) УК Украины.

Мужчина подозревается в том, что 23.01.2014 года выступил пособником работникам подразделения милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Киеве в провокации конфликта и задержании с применением насилия шести участников "Автомайдана" и повреждении их автомобилей на улице Щорса. А также в ложных показаниях о якобы совершении этими лицами тяжких преступлений.

По ходатайству органа предварительного расследования 04.11.2016 года следственным судьей применены к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.