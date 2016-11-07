ГПУ: одному з "тітушок" обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави для одного із “тітушок”, жителя Черкас. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Так, 03.11.2016 правоохоронці затримали жителя Черкас (так званого тітушку) за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки), ч.2 ст.383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ч.2 ст.384 (завідомо неправдиве показання) КК України.
Чоловік підозрюється в тому, що 23.01.2014 виступив пособником працівникам підрозділу міліції особливого призначення “Беркут” ГУ МВС України в Києві у провокації конфлікту та затриманні із застосуванням насильства шести учасників “Автомайдану” і пошкодженні їх автівок на вулиці Щорса. А також у неправдивих показаннях про нібито вчинення цими особами тяжких злочинів.
За клопотанням органу досудового розслідування 04.11.2016 слідчим суддею застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.