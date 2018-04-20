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ГПУ направила запрос во Францию ​​о выдаче организатора "титушок"

Киев • УНН

 • 10590 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в компетентные органы Франции запрос о выдаче одного из организаторов "титушок" Армена Саркисяна. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

ГПУ направила запрос во Францию ​​о выдаче организатора "титушок"

Пресс-секретарь сообщила, что запрос Генпрокуратура направила во Францию ​​16 апреля.

Напомним, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что во Франции задержан один из главных организаторов так называемых "титушок" Армен Саркисян.

Позже Генпрокурор заявил, что ожидает ускоренной процедуры экстрадиции Саркисяна.

Как сообщал УНН, Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), из хулиганских побуждений (п.7 ч.2 ст. 115 УК), а также совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115КК). Кроме того, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

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