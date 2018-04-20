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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ГПУ направила запит до Франції про екстрадицію організатора "тітушок"

Київ • УНН

 • 10590 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України направила до компетентних органів Франції запит про видачу одного з організаторів "тітушок" Армена Саркісяна. Про це повідомила УНН прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

ГПУ направила запит до Франції про екстрадицію організатора "тітушок"

Прес-секретар поінформувала, що запит Генпрокуратура направила до Франції 16 квітня.

Нагадаємо, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що у Франції затриманий один з головних організаторів так званих “тітушок” Армен Саркісян.

Пізніше Генпрокурор заявив, що очікує пришвидшеної процедури екстрадиції Саркісяна.

Як повідомляв УНН, Саркісяна розшукують за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України), з хуліганських мотивів (п.7 ч.2 ст. 115 КК), а також вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст. 115КК). Крім того, йдеться про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

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