ГПУ направила в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности Бакулина (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина", - написала Л.Сарган.
Она добавила, что представления уже направлены в Верховную Раду Украины.
Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор анонсировал, что ГПУ обратится в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с экс-председателя правления НАК "Нафтогаза" Евгения Бакулина по делу "вышек Бойко".