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ГПУ направила до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна (доповнено)

ГПУ направила до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна (доповнено)

Київ • УНН

 • 21024 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна. Про це написала у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, подання про обрання запобіжного заходу народному депутатові від „Опозиційного блоку“ Євгену Бакуліну”, — написала Л.Сарган.

Вона додала, що подання вже направлені до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНН, раніше Генпрокурор анонсував, що ГПУ звернеться до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з екс-голови правління НАК “Нафтогазу” Євгена Бакуліна у справі “вишок Бойка”.

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