ГПУ в прошлом году направила в суд более тысячи дел о взяточничестве

В частности по ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) - 449 уголовных производств были переданы в суд по ст. 368-3 УК (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) - 18 производств, ст. 368-4 УК (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) - 14 производств, ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды) - 433 производств, ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием).



В то же время в течение 2018 года по этим и еще ряду коррупционных статей было зарегистрировано сведения о 4634 уголовных правонарушениях, однако из них в 1153 случаях производства были закрыты (в частности, из-за отсутствия события уголовного правонарушения; установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения; вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом и другие причины). Всего в течение прошлого года было учтено сведения о 3484 коррупционным уголовным правонарушениям.



Как сообщал УНН, за последние 5 лет в Украине осудили 2637 коррупционеров .