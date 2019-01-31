ГПУ минулого року направила до суду понад 1 тисячу справ щодо хабарництва

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Протягом 2018 року Генеральна прокуратура України передала до суду 1069 кримінальних проваджень щодо хабарництва та одержання неправомірної винагороди. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Зокрема за ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) – 449 кримінальних проваджень були передані до суду, за ст. 368-3 ККУ (підкуп службової особи юридичною особою приватного права незалежно від організаційно-правової форми) – 18 проваджень, ст. 368-4 ККУ (підкуп особи, яка надає публічні послуги) – 14 проваджень, ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) – 433 проваджень, ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

Водночас протягом 2018 року за цими та ще рядом корупційних статей було зареєстровано відомості про 4634 кримінальних правопорушень, однак з них у 1153 випадках провадження було закрито (зокрема, через відсутність події кримінального правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою та інші причини). Усього протягом минулого року було обліковано відомості про 3484 корупційних кримінальних правопорушення.

Як повідомляв УНН, за останні 5 років в Україні засудили 2637 корупціонерів

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