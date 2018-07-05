ГПУ: Черновецкого с сыном вызвали на допрос по делу "вышек Бойко"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана по делу так называемых "вышек Бойко". Об этом сообщили УНН в Генпрокуратуре.
“Их вызывают по делу о закупке „вышек Бойко“”, — сказали в Генпрокуратуре.
Напомним, ранее на сайте ГПУ были обнародованы повестки с вызовом на допрос Л.Черновецкого и С.Черновецкого 17 июля в 10:00 и 11:00 соответственно.
В документах указано, что допрашивать Черновецких будут в статусе свидетелей. Однако не было указано, о каком именно уголовном производстве идет речь.
Как сообщал УНН, НАК “Нафтогаз Украины” и компания Keppel FELS Limited (Сингапур) 3 декабря 2012 года подписали договор на поставку двух так называемых “вышек Бойко” — полупогружных плавучих морских буровых установок (НПМБУ). Цена договора составила 1,226 млрд долларов.
Генеральная прокуратура Украины подозревает в лоббировании приобретения по завышенной цене народного депутата Юрия Бойко и растрате и присвоении во время этой закупки 3,2 млрд грн экс-вице-премьер-министра Сергея Арбузова, председателя наблюдательного совета ОАО “Вернум банк” Наталья Игнатченко, гражданина А.Фролова по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 209 Уголовного кодекса Украины.