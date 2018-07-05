ГПУ: Черновецького із сином викликали на допит у справі “вишок Бойка”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Генеральна прокуратура України викликає на допит колишнього мера Києва Леоніда Черновецького та його сина Степана у справі так званих “вишок Бойка”. Про це УНН повідомили у Генпрокуратурі.
“Їх викликають у справі щодо закупівлі „вишок Бойка“”, — сказали у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, раніше на сайті ГПУ були оприлюднені повістки з викликом на допит Л.Черновецького та С.Черновецького 17 липня о 10:00 і 11:00 відповідно.
У документах зазначено, що допитуватимуть Черновецьких у статусі свідків. Однак не було вказано, про яке саме кримінальне провадження йдеться.
Як повідомляв УНН, НАК “Нафтогаз України” і компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) 3 грудня 2012 року підписали договір на постачання двох так званих “вишок Бойка” — напівзаглибних плавучих морських бурових установок (НПМБУ). Ціна договору становила 1,226 млрд доларів.
Генеральна прокуратура України підозрює у лобіюванні придбання за завищеною ціною народного депутата Юрія Бойка та розтраті і привласненні під час цієї закупівлі 3,2 млрд грн екс-віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова, голову наглядової ради ВАТ “Вернум банк” Наталію Ігнатченко, громадянина А.Фролова за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.