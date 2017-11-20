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ГПУ активизировала расследование в отношении судей КСУ по делу "конституционного переворота"

ГПУ активизировала расследование в отношении судей КСУ по делу "конституционного переворота"

Киев  •  УНН

 • 12938 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины активизировала работу над квалификацией действий судей Конституционного суда Украины по делу "конституционного переворота и узурпации власти". Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после встречи с семьями Героев Небесной Сотни, передает УНН.

"Активизировано дело "конституционного переворота и узурпации власти". Подозрение получил бывший министр юстиции Лавринович. Также сейчас активно работают над квалификацией действий или бездействия судей Конституционного суда и тогдашнего руководства государства во главе с Януковичем", - сказал он.

Генпрокурор считает, что это дело будет перспективным как третье дело относительно Януковича и его окружения в украинских судах.

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Напомним, в сентябре 2017 Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу о возврате к Конституции 1996 года.

Напомним, в октябре 2010 года Конституционный суд отменил конституционную реформу 2004 года и вернул Основной закон в редакции 1996 года. То решение КС много украинских юристов, а также экспертов Совета Европы называют сомнительным, ведь полномочия изменять Конституцию должна Верховная Рада.

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