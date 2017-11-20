ГПУ активізувала розслідування щодо суддів КСУ у справі "конституційного перевороту"

“Активізовано справу щодо "конституційного перевороту та узурпації влади". Підозру отримав колишній міністр юстиції Лавринович. Також зараз активно працюють над кваліфікацією дій або бездіяльності суддів Конституційного суду та тодішнього керівництва держави на чолі з Януковичем”, — сказав він.

Генпрокурор вважає, що ця справа буде перспективною як третя справа щодо Януковича та його оточення в українських судах.

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Нагадаємо, у вересні 2017 року Генпрокуратура повідомила про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу щодо повернення до Конституції 1996 року.

Раніше Ю.Луценко заявив, що для підозри суддям КСУ щодо повноважень В.Януковича недостатньо доказів.

Нагадаємо, у жовтні 2010 року Конституційний суд скасував конституційну реформу 2004 року та повернув Основний закон в редакції 1996 року. Те рішення КС багато український юристів, а також експертів Ради Європи називають сумнівним, адже повноваження змінювати Конституцію має Верховна Рада.