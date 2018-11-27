Говоров об "уголовных делах" против Павелко: это - политические игры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинский пловец Андрей Говоров прокомментировал распространяемую в СМИ информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция и Генеральная прокуратура Украины якобы открыли против главы Федерации футбола Украины уголовные дела, передает УНН со ссылкой на Tribuna.
Говоров считает, что распространяемая информация является делом рук людей, которые недолюбливают Павелко.
"Это политические игры. Зная ситуацию в стране, могу сказать, что если ты что-то делаешь правильно, то переходишь дорогу людям, которым это не нравится. Конечно же, я не располагаю полностью информацией, но мое мнение, что это игры людей, которые его недолюбливают", – сказал спортсмен.
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Отметим, что факт наличия уголовного дела в отношении Павелко в НАБУ уже опровергли. Накануне распространили эту информацию юрист Олег Скупинский и журналист Артем Франков.
Британские журналисты, в свою очередь, пришли к выводу, что к заказной информационной кампании против Павелко имеет отношение Григорий Суркис. Функционер, таким образом, пытается вернуть себе былую власть в Доме футбола, считает спортивный обозреватель Вадим Коробенко.
Напомним, ранее Андрей Говоров рассказал, о том, как его пытались перекупить россияне.
По словам спортсмена, тогда было трудное время, и возможность продолжить тренировки ему дала поддержка со стороны президента НОК Сергея Бубки и президента ФФУ Андрея Павелко.