Говоров про "кримінальні справи" проти Павелка: це - політичні ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український плавець Андрій Говоров прокоментував поширювану у ЗМІ інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро, Національна поліція і Генеральна прокуратура України нібито відкрили проти голови Федерації футболу України кримінальні провадження, передає УНН з посиланням на Tribuna.
Говоров вважає, що поширювана інформація є справою рук людей, які недолюблюють Павелка.
"Це політичні ігри. Знаючи ситуацію у країні, можу сказати, що якщо ти щось робиш правильно, то переходиш дорогу людям, яким це не подобається. Звичайно ж, я не маю інформацію в повному обсязі, але моя думка, що це ігри людей, які його недолюблюють", - сказав спортсмен.
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Відзначимо, що факт наявності кримінального провадження стосовно Павелко у НАБУ вже спростували. Напередодні поширили цю інформацію юрист Олег Скупинський і журналіст Артем Франков.
Британські журналісти, своєю чергою, прийшли до висновку, що до замовної інформаційної кампанії проти Павелка має стосунок Григорій Суркіс. Функціонер, таким чином, намагається повернути собі колишню владу у Будинку футболу, вважає спортивний оглядач Вадим Коробенко.
Нагадаємо, раніше Андрій Говоров розповів, про те, як його намагалися перекупити росіяни.
За словами спортсмена, тоді були важкі часи, і можливість продовжити тренування йому дала підтримка з боку президента НОК Сергія Бубки та президента ФФУ Андрія Павелка.