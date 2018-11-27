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Говоров про "кримінальні справи" проти Павелка: це - політичні ігри

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український плавець Андрій Говоров прокоментував поширювану у ЗМІ інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро, Національна поліція і Генеральна прокуратура України нібито відкрили проти голови Федерації футболу України кримінальні провадження, передає УНН з посиланням на Tribuna.

Говоров вважає, що поширювана інформація є справою рук людей, які недолюблюють Павелка.

"Це політичні ігри. Знаючи ситуацію у країні, можу сказати, що якщо ти щось робиш правильно, то переходиш дорогу людям, яким це не подобається. Звичайно ж, я не маю інформацію в повному обсязі, але моя думка, що це ігри людей, які його недолюблюють", - сказав спортсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український плавець Говоров з рекордом став чемпіоном Європи

Відзначимо, що факт наявності кримінального провадження стосовно Павелко у НАБУ вже спростували. Напередодні поширили цю інформацію юрист Олег Скупинський і журналіст Артем Франков.

Британські журналісти, своєю чергою, прийшли до висновку, що до замовної інформаційної кампанії проти Павелка має стосунок Григорій Суркіс. Функціонер, таким чином, намагається повернути собі колишню владу у Будинку футболу, вважає спортивний оглядач Вадим Коробенко.

Нагадаємо, раніше Андрій Говоров розповів, про те, як його намагалися перекупити росіяни.

За словами спортсмена, тоді були важкі часи, і можливість продовжити тренування йому дала підтримка з боку президента НОК Сергія Бубки та президента ФФУ Андрія Павелка.

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