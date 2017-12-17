Говоров принес Украине третью медаль на ЧЕ по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Копенгагене определились очередные обладатели ряда наград на различных дистанциях чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Одним из них стал украинец Андрей Говоров, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Андрей Говоров пришел к финишу со вторым временем — 22,43 с, отстав от победителя россиянина Александра Попкова только на 0,01 с. Бронзовая медаль досталась сразу двум спортсменам в которых одинаковое время 22,44 с — сербу Себастьяну Сабо и британцу Бенжамину Прауду.
Стоит отметить, что в отборочных заплывах принимали участие также еще двое украинцев. Денис Кесиль со временем 24,66 с занял лишь 9 из 10 мест в своем заплыве, а Любомир Лемешко с 23,52 с стал 10-м.
Заметим, что в копилке “желто-синих” уже три медали. Ранее “золото” получил Романчук, а Зевина завоевала “серебро”.