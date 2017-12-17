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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96862 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101597 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101963 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115840 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103136 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105695 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112585 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

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Говоров принес Украине третью медаль на ЧЕ по плаванию

Говоров принес Украине третью медаль на ЧЕ по плаванию

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Копенгагене определились очередные обладатели ряда наград на различных дистанциях чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Одним из них стал украинец Андрей Говоров, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Андрей Говоров пришел к финишу со вторым временем — 22,43 с, отстав от победителя россиянина Александра Попкова только на 0,01 с. Бронзовая медаль досталась сразу двум спортсменам в которых одинаковое время 22,44 с — сербу Себастьяну Сабо и британцу Бенжамину Прауду.

Стоит отметить, что в отборочных заплывах принимали участие также еще двое украинцев. Денис Кесиль со временем 24,66 с занял лишь 9 из 10 мест в своем заплыве, а Любомир Лемешко с 23,52 с стал 10-м.

Заметим, что в копилке “желто-синих” уже три медали. Ранее “золото” получил Романчук, а Зевина завоевала “серебро”.

Украинские Национальные Новости

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