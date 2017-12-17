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Говоров приніс Україні третю медаль на ЧЄ з плавання

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Копенгагені визначились чергові володарі низки нагород на різних дистанціях чемпіонату Європи з плавання на короткій воді. Одним із них став українець Андрій Говоров, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Андрій Говоров прийшов до фінішу з другим часом — 22,43 с, відставши від переможця росіянина Олександра Попкова тільки на 0,01 с. Бронзова медаль дісталася відразу двом спортсменам у яких однаковий час 22,44 с — сербу Себастьяну Сабо та британцю Бенжаміну Прауду.

Варто відзначити, що в відбіркових запливах приймали участь також ще двоє українців. Денис Кесіль з часом 24,66 с посів лише 9 із 10 місць у своєму запливі, а Любомир Лемешко із 23,52 с став 10-м.

Зауважимо, що в скарбничці “жовто-блакитних” вже три медалі. Раніше “золото” здобув Романчук, а Зевіна завоювала “срібло”.

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