"Говорить с миром на общем языке": в Украине стартует национальный проект по популяризации изучения английского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине запускают национальный проект Future Perfect по популяризации английского языка, который имеет целью стимулировать граждан изучать иностранный язык для карьерного роста и расширения возможностей трудоустройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал министерства образования и науки Украины.
Детали
Цель проекта Future Perfect — официально сделать английский языком международного общения в Украине, открыть каждому украинцу новые возможности для профессии и личного развития. Соответственно этим задачам в стране стартует всеобъемлющая и доступная программа по изучению английского языка. Глава Кабмина Денис Шмыгаль выступил на презентации «Future Perfect», отметив, что инициатором проекта является президент Владимир Зеленский.
Цитата
«Правительство Украины планирует запустить всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Открытую для каждого, независимо от финансового состояния или места жительства. С индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам. Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который официально закрепляет его статус как языка международного общения в Украине. Уже сейчас украинцы, владеющие английским языком, имеют преимущества на рынке труда», – отметил глава правительства Денис Шмыгаль.
Программа по популяризации английского языка предусматривает внедрение его в области дошкольного образования, а также в государственный сектор. На это обратил внимание вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Future Perfect - это название нашего проекта, который мы сегодня запускаем. Для всех украинцев мы готовим в формате еПоддержки программы, чтобы они активнее изучали языки, в дошкольном образовании английский станет обязательным, это коренная трансформация образования, поскольку нужно подготовить педагогов, изменить тарифную сетку, процесс обучения, это приведет к другим трансформациям. Если говорить о государственном секторе, то английский станет обязательным", - сказал министр цифровой трансформации.
Также Федоров отметил, что президент озвучил цель увеличить доходы страны более чем в 5 раз и достичь триллионной экономики. Достижению этих задач будет способствовать проект популяризации английского языка.
"У нас должны создаваться инновационные компании с большой добавленной стоимостью, которые будут стоить миллиарды. Их создают люди, которые быстро учатся, получают новые знания и развивают навыки. Один из шагов для достижения этой цели — знание английского языка. Программа Future Perfect станет одним из драйверов изменений на этом пути. Чтобы украинцы могли говорить с миром на одном языке, обмениваться опытом и делиться инновационными идеями», — подчеркнул Михаил Федоров.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что государство будет финансировать курсы по изучению английского языка через программу еПоддержка. Это было заявлено премьер-министром Украины в июне, во время заседания правительства.
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