"Говорити зі світом спільною мовою": в Україні стартує національний проєкт із популяризації вивчення англійської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні запускають національний проєкт Future Perfect з популяризації англійської мови, який має на меті стимулювати громадян вивчати іноземну мову для кар'єрного зростання і розширення можливостей працевлаштування. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал міністерства освіти і науки України.
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Мета проєкту Future Perfect — офіційно зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, відкрити кожному українцю нові можливості для професії та особистого розвитку. Відповідно цим завданням в країні стартує всеосяжна й доступна програма з вивчення англійської мови. Голова Кабміну Денис Шмигаль виступив на презентації «Future Perfect», зазначивши, що ініціатором проєкту є президент Володимир Зеленський.
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«Уряд України планує запустити всеосяжну й доступну програму з вивчення англійської мови. Відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів. Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні. Уже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці», – наголосив голова уряду Денис Шмигаль.
Програма з популяризації англійської мови передбачає впровадження її у галузі дошкільної освіти, а також в державний сектор. На це звернув увагу віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Future Perfect - це назва нашого проєкту, який ми сьогодні запускаємо. Для всіх українців ми готуємо у форматі єПідтримки програми, щоб вони активніше вивчали мови, у дошкіллі англійська стане обов'язковою, це докорінна трансформація освіти, оскільки потрібно підготувати педагогів, змінити тарифну сітку, процес навчання, це приведе до інших трансформацій. Якщо говорити про державний сектор, то англійська стане обов'язковою", - сказав міністр цифрової трансформації..
Також Федоров наголосив, що президент озвучив мету збільшити доходи країни в понад 5 разів та досягти трильйонної економіки. Досягненню цих завдань буде сприяти проєкт популяризації англійської мови.
"У нас мають створюватися інноваційні компанії з великою доданою вартістю, що коштуватимуть мільярди. Їх створюють люди, які швидко навчаються, здобувають нові знання й розвивають навички. Один із кроків для досягнення цієї цілі — знання англійської мови. Програма Future Perfect стане одним із драйверів змін на цьому шляху. Щоб українці могли говорити зі світом спільною мовою, обмінюватися досвідом та ділитися інноваційними ідеями», — підкреслив Михайло Федоров.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що держава фінансуватиме курси з вивчення англійської мови через програму єПідтримка. Це було заявлено прем’єр-міністром України у червні, під час засідання уряду.
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