"Говорити зі світом спільною мовою": в Україні стартує національний проєкт із популяризації вивчення англійської мови

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні запускають національний проєкт Future Perfect з популяризації англійської мови, який має на меті стимулювати громадян вивчати іноземну мову для кар'єрного зростання і розширення можливостей працевлаштування. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал міністерства освіти і науки України.