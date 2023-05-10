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Готовили теракты против командования ВСУ: СБУ в Запорожье задержала российских агентов

Киев • УНН

 • 1217240 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. СБУ задержала в Запорожье российских агентов, которые готовили теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Цитата

"Контрразведчики Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть фсб рф в результате многоэтапной спецоперации в Запорожье.

Одним из участников группы был бывший военный, а другим – личный водитель местного высокопоставленного чиновника-чиновника. Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава Сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона", - сообщили в СБУ.

Детали

Отмечается, что для этого российская агентура собирала "почасовую" информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников.

Полученные сведения передавали в фсб через закрытый чат в Телеграмме. По координатам вражеских агентов оккупанты хотели осуществить прицельные удары ракетами.

Кроме того, захватчики рассматривали "вариант" физической ликвидации украинских защитников через приведение в действие взрывчатки. Для подготовки терактов российские агенты получили от своих "кураторов" из фсб 4 тыс. долларов "аванса".

"Контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили злоумышленников и задержали. По данным следствия, руководителем агентурной группы был житель Запорожья, бывший военный. После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, проживающему в санкт-петербурге, с просьбой "организовать" ему "контакт" с российской спецслужбой.

Вскоре в частной переписке на него вышел кадровый сотрудник фсб, который поставил ему задание разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для их выполнения предатель привлек своего знакомого, который работал водителем у главы одной из районных администраций Запорожья. По указанию фсб водитель "в темную" использовал чиновника, осуществляя скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в автомобиле. Кроме того, предатели "наводили" вражеские воздушные удары на мосты и железнодорожные переезды", - добавили в СБУ.

Сообщается, что обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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