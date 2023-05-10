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Готували теракти проти командування ЗСУ: СБУ на Запоріжжі затримала російських агентів

Готували теракти проти командування ЗСУ: СБУ на Запоріжжі затримала російських агентів

Київ • УНН

 • 1217241 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. СБУ затримала на Запоріжжі російських агентів, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ. Про це інформує УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Цитата

"Контррозвідники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу фсб рф у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі.

Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону", - повідомили в СБУ.

Деталі

Зазначається, що для цього російська агентура збирала "погодинну" інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.

Отримані відомості передавали до фсб через закритий чат у Телеграмі. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами.

Крім того, загарбники розглядали "варіант" фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх "кураторів" з фсб 4 тис. доларів "авансу".

"Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисників і затримали. За даними слідства, керівником агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в санкт-петербурзі, з проханням "організувати" йому "контакт" з російською спецслужбою.

Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник фсб, який поставив йому задання розвідувально-підривної діяльності проти України. Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя. За вказівкою фсб водій "в темну" використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники "наводили" ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди", - додали в СБУ.

Повідомляється, що обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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