Правоохранители задержали еще одного российского агента, который готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, среди основных целей врага были военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.

Чтобы получить координаты объектов, агент объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона. Полученные сведения передавал кадровому сотруднику управления фсб по москве и московской области.

Правоохранители задержали его, когда фигурант проводил доразведку вблизи локации украинских войск на Киевщине. Также СБУ провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности стратегически важных объектов Украины.

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По данным киберспециалистов Службы безопасности, фигурант попал в поле зрения агрессора из-за антиукраинских комментариев, которые публиковал на прокремлевских Телеграмм-каналах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.