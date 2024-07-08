Киев • УНН
Агент ФСБ задержан за подготовку ракетных ударов по военным аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях.
Правоохранители задержали еще одного российского агента, который готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, среди основных целей врага были военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.
Чтобы получить координаты объектов, агент объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона. Полученные сведения передавал кадровому сотруднику управления фсб по москве и московской области.
Правоохранители задержали его, когда фигурант проводил доразведку вблизи локации украинских войск на Киевщине. Также СБУ провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности стратегически важных объектов Украины.
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По данным киберспециалистов Службы безопасности, фигурант попал в поле зрения агрессора из-за антиукраинских комментариев, которые публиковал на прокремлевских Телеграмм-каналах.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.