Готовы к прямым проектам с Америкой: Зеленский обсудил с Трампом возможности оборонной промышленности

Украина готова к прямым проектам с Америкой в оборонной промышленности. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Говорили ... подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно необходимо для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий - сообщил Зеленский.

По словам Главы украинского государства, обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами.

Обсудили возможности по ПВО и увеличение защиты неба: Зеленский раскрыл первые подробности разговора с Трампом

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Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, похоже, состоялся. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что "разговор между Президентами", без уточнений, был "очень важный и содержательный".