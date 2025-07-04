Готові до прямих проєктів з Америкою: Зеленський обговорив із Трампом спроможності оборонної промисловості

Україна готова до прямих проєктів з Америкою в оборонній промисловості. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Говорили ... детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій - повідомив Зеленський.

За словами Глави української держави, обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.

Обговорили можливості щодо ППО та збільшення захисту неба: Зеленський розкрив перші подробиці розмови із Трампом

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Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна".