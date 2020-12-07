Отель на земле университета: апелляционный суд поддержал решение о возвращении участка

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по устранению препятствий в пользовании земельным участком Киевского национального университета технологий и дизайна, на котором незаконно обустроили отель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.

“За принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры постановлением апелляционного суда оставлено без изменений решение суда первой инстанции по устранению препятствий в пользовании земельным участком Киевского национального университета технологий и дизайна. Установлено, что частное общество в нарушение требований инвестиционного договора, заключенного с учебным заведением, самовольно, без оформления разрешительных документов, незаконно осуществило строительство на территории университета и передало незаконно построенные помещения в пользование третьему лицу для обустройства гостиницы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на грубое нарушение закона, Киевская местная прокуратура № 6 обратилась в хозяйственный суд в защиту интересов государства с иском об устранении препятствий в пользовании земельным участком, сносе самовольно построенных объектов и приведение земельного участка в предшествующее строительству состояние, хозяйственным судом удовлетворено в полном объеме.

“Не соглашаясь с решением хозяйственного суда, обществом подана апелляция, в удовлетворении которой Киевским апелляционным судом отказано, а решение суда первой инстанции оставлено без изменений”, — указано в сообщении.

Напомним, проректора столичного университета будут судить за взятку в более 200 тыс. гривен.

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