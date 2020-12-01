Проректора столичного університету судитимуть за хабар у понад 200 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно проректора одного із столичних університетів, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 224 тис.грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно проректора одного із столичних університетів, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень (ч. 4 ст. 368-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.
"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві проректора з міжнародних зв'язків одного із столичних університетів затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень.