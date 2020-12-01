Проректора столичного університету судитимуть за хабар у понад 200 тис. гривень

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно проректора одного із столичних університетів, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень (ч. 4 ст. 368-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.

"Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві проректора з міжнародних зв'язків одного із столичних університетів затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень.