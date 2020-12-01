Проректора столичного университета осудят за взятку в более 200 тыс. гривен

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении проректора одного из столичных университетов, уличенного в получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении проректора одного из столичных университетов, уличенного в получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. гривен (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно материалам следствия, проректор организовал схему вымогательства средств за содействие в получении иностранными гражданами документов для въезда на территорию Украины путем оформления приглашений на учебу.

"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве проректора по международным связям одного из столичных университетов задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. гривен.

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