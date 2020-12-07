Готель на землі університету: апеляційний суд підтримав рішення про повернення ділянки

“За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури постановою апеляційного суду залишено без змін рішення суду першої інстанції, щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою Київського національного університету технологій та дизайну. Встановлено, що приватне товариство в порушення вимог інвестиційного договору, укладеного з навчальним закладом, самовільно, без оформлення дозвільних документів, незаконно здійснило будівництво на території університету та передало незаконно збудовані приміщення у користування третій особі для облаштування готелю”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зважаючи на грубе порушення закону, Київська місцева прокуратура № 6 звернулась до господарського суду на захист інтересів держави з позовом про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, знесення самовільно збудованих об’єктів та приведення земельної ділянки у попередній до будівництва стан, який господарським судом задоволено у повному обсязі.

“Не погоджуючись із рішенням господарського суду, товариством подано апеляцію, у задоволенні якої Київським апеляційним судом відмовлено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, проректора столичного університету судитимуть за хабар у понад 200 тис. гривень.