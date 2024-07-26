Государство должно обеспечить право военных на землю, а не продавать ее - адвокат

Киев • УНН
Адвокат Олег Шрам считает, что государство должно обеспечить право военных на получение земельного участка, а не продавать землю на аукционе. Он отмечает, что земля является самым ценным ресурсом Украины, и продавать ее в условиях войны необдуманно.
Государство должно обеспечить право военных на получение земельного участка, а не распродавать землю на аукционе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.
Я думаю, если закон гарантирует право военных воспользоваться бесплатным получением земельного участка, то государство должно обеспечить это, а не продать все земли, которые у него есть, и тем самым лишить возможности граждан реализовать такое право, в том числе ветеранов, участников боевых действий, участников АТО,
Он подчеркнул, что земля является самым ценным ресурсом Украины, а потому продавать ее в условиях войны необдуманно.
Можно конечно все попродавать, а дальше что? Была какая-то промышленность, она сейчас в упадке. И земля остается единственным ресурсом который у нас есть, и благодаря которому можно обеспечивать продовольственную безопасность хотя бы нашего государства. Это основа, от которой можно отталкиваться. Распродать землю сейчас, как по мне это очень неправильное решение
Шрам добавил, что предоставлять разрешение на продажу украинской земли иностранцам также неправильно, поэтому КСУ, в котором находятся на рассмотрении вопросы толкования отдельных норм конституции относительно земли, должен наконец дать ответы на те вопросы, которые перед ним поставлены, это, в том числе вопрос владения землей сельскохозяйственного назначения иностранными физическими и юридическими лицами.
Контекст
Фонд госимущества готовит первые 100 тысяч гектар к передаче на аукцион. Земли, которые будут выставлены на аукцион, ранее находились в пользовании Национальной аграрной академии. Те в свою очередь получили "национальное богатство" в наследство от советских колхозов. Все это время земля вращалась в серых схемах НААН, обогащая чиновников и сотрудников самой академии.
Одно из таких госпредприятий НААН, которое подпало под передачу в Фонд госимущества - "ОХ "Агрофирма "Надежда". Несмотря на заявления НААН, что земли "Надежды" никогда не передавались в аренду - оказалось, что совсем недавно почти вся их земля была передана частной компании для выращивания подсолнечника.
Также "ДГ "Агрофирма "Надежда" известна тем, что при содействии НАБУ пытается отобрать земельные участки у более чем тысячи АТОвцев. Последние приватизировали землю в Сумской области, однако в "Надежде" считают, что эти земли принадлежали им. Законных оснований считать, что земли АТОвцев имеют отношение к НААН пока нет - так постановил Верховный суд.
Однако в НАБУ и САП заявили о готовности допросить защитников страны.
Противостояние НАБУ, САП и АТОвцев происходит в рамках уголовного производства, где фигурирует в частности экс-министр Николай Сольский. До своих должностей на госслужбе он работал адвокатом и в частности способствовал тому, чтобы АТОвцы получили земельные участки.