Государство должно обеспечить право военных на землю, а не продавать ее - адвокат

Государство должно обеспечить право военных на получение земельного участка, а не распродавать землю на аукционе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Я думаю, если закон гарантирует право военных воспользоваться бесплатным получением земельного участка, то государство должно обеспечить это, а не продать все земли, которые у него есть, и тем самым лишить возможности граждан реализовать такое право, в том числе ветеранов, участников боевых действий, участников АТО, - отметил Шрам.

Он подчеркнул, что земля является самым ценным ресурсом Украины, а потому продавать ее в условиях войны необдуманно.

Можно конечно все попродавать, а дальше что? Была какая-то промышленность, она сейчас в упадке. И земля остается единственным ресурсом который у нас есть, и благодаря которому можно обеспечивать продовольственную безопасность хотя бы нашего государства. Это основа, от которой можно отталкиваться. Распродать землю сейчас, как по мне это очень неправильное решение - считает адвокат.

Шрам добавил, что предоставлять разрешение на продажу украинской земли иностранцам также неправильно, поэтому КСУ, в котором находятся на рассмотрении вопросы толкования отдельных норм конституции относительно земли, должен наконец дать ответы на те вопросы, которые перед ним поставлены, это, в том числе вопрос владения землей сельскохозяйственного назначения иностранными физическими и юридическими лицами.

Контекст

Фонд госимущества готовит первые 100 тысяч гектар к передаче на аукцион. Земли, которые будут выставлены на аукцион, ранее находились в пользовании Национальной аграрной академии. Те в свою очередь получили "национальное богатство" в наследство от советских колхозов. Все это время земля вращалась в серых схемах НААН, обогащая чиновников и сотрудников самой академии.

Одно из таких госпредприятий НААН, которое подпало под передачу в Фонд госимущества - "ОХ "Агрофирма "Надежда". Несмотря на заявления НААН, что земли "Надежды" никогда не передавались в аренду - оказалось, что совсем недавно почти вся их земля была передана частной компании для выращивания подсолнечника.



Также "ДГ "Агрофирма "Надежда" известна тем, что при содействии НАБУ пытается отобрать земельные участки у более чем тысячи АТОвцев. Последние приватизировали землю в Сумской области, однако в "Надежде" считают, что эти земли принадлежали им. Законных оснований считать, что земли АТОвцев имеют отношение к НААН пока нет - так постановил Верховный суд.

Однако в НАБУ и САП заявили о готовности допросить защитников страны.



Противостояние НАБУ, САП и АТОвцев происходит в рамках уголовного производства, где фигурирует в частности экс-министр Николай Сольский. До своих должностей на госслужбе он работал адвокатом и в частности способствовал тому, чтобы АТОвцы получили земельные участки.