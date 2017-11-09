Государство дало "зеленый свет" иностранным инвестициям в нефтегазовую отрасль

Газодобывающая компания East Europe Petroleum LLC направляет инвестиционные ресурсы на геологическое изучение нефтегазоносных недр, промышленную разработку месторождений с последующей добычей нефти, газа и конденсата.

По заявлениям представителей компании, в условиях жесткой конкуренции и слабой маневренности отрасли, задачей перед EEP стоит уменьшение зависимости от дорогого импортного газа за счет собственной добычи природного газа.

Компания, долей уставного капитала которой, по данным из открытых источников, владеет государство в лице национальной акционерной компании "Надра Украины" и Hartlog Limited, принадлежащая молдавскому бизнесмену А.Стати, демонстрирует повышение доверия иностранных инвесторов к инвестиционному климату, законодательной базе и правительству Украины на фоне повышения экономических показателей.

На сегодняшний день East Europe Petroleum LLC является владельцем 19 спецразрешений.