Государство дало "зеленый свет" иностранным инвестициям в нефтегазовую отрасль

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 9762 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 25682 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37940 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44282 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42088 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100827 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90378 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98610 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. East Europe Petroleum LLC расширяет зону экономического влияния на сырьевом рынке. По сообщениям государственной службы геологии и недр, East Europe Petroleum (ранее ООО "Голден Деррик") получила к восьми действующим специальным разрешениям еще одиннадцать на разработку новых лицензионных участков, расположенных в Днепровско-Донецкой впадине на территории Полтавской области, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

Газодобывающая компания East Europe Petroleum LLC направляет инвестиционные ресурсы на геологическое изучение нефтегазоносных недр, промышленную разработку месторождений с последующей добычей нефти, газа и конденсата.

По заявлениям представителей компании, в условиях жесткой конкуренции и слабой маневренности отрасли, задачей перед EEP стоит уменьшение зависимости от дорогого импортного газа за счет собственной добычи природного газа.

Компания, долей уставного капитала которой, по данным из открытых источников, владеет государство в лице национальной акционерной компании "Надра Украины" и Hartlog Limited, принадлежащая молдавскому бизнесмену А.Стати, демонстрирует повышение доверия иностранных инвесторов к инвестиционному климату, законодательной базе и правительству Украины на фоне повышения экономических показателей.

На сегодняшний день East Europe Petroleum LLC является владельцем 19 спецразрешений.

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