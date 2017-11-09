Государство дало "зеленый свет" иностранным инвестициям в нефтегазовую отрасль

Газовидобувна компанія East Europe Petroleum LLC направляє інвестиційні ресурси на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу і конденсату.

За заявами представників компанії, в умовах жорсткої конкуренції і слабкою маневреності галузі, завданням перед EEP варто зменшення залежності від дорогого імпортного газу за рахунок власного видобутку природного газу.

Компанія, часткою статутного капіталу якої, за даними з відкритих джерел, володіє держава в особі національної акціонерної компанії "Надра України" і Hartlog Limited, що належить молдавському бізнесменові А.Статі, демонструє підвищення довіри іноземних інвесторів до інвестиційного клімату, законодавчій базі і уряду України на тлі підвищення економічних показників.

На сьогоднішній день East Europe Petroleum LLC є власником 19 спецдозволів.