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Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Государство будет возмещать учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги во время временного размещения внутренне перемещенных лиц. Компенсации будут идти через Пенсионный фонд.

Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц

Правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги во время временного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram передает УНН.

Утвержден Порядок предоставления учреждениям, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, физическим лицам – предпринимателям компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время временного размещения внутренне перемещенных лиц

- говорится в сообщении.

Также отмечено, что компенсации будут идти через пенсионный фонд.

Их будут начислять именно заведениям, учреждениям или предприятиям (независимо от формы собственности), в которых безвозмездно размещаются ВПЛ, а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.

Сегодня Правительство также утвердило порядок предоставления этих компенсаций.

Расчеты компенсации за размещение будут проводиться органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с социальными нормами жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания…а сама компенсация за размещение будет выплачиваться ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется компенсация за размещение)

- сообщил Мельничук.

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Алена Уткина

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