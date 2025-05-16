Государство будет возмещать коммунальные расходы за размещение внутренне перемещенных лиц

Правительство будет компенсировать организациям, учреждениям средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги во время временного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram передает УНН.

Утвержден Порядок предоставления учреждениям, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, физическим лицам – предпринимателям компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время временного размещения внутренне перемещенных лиц - говорится в сообщении.

Также отмечено, что компенсации будут идти через пенсионный фонд.

Их будут начислять именно заведениям, учреждениям или предприятиям (независимо от формы собственности), в которых безвозмездно размещаются ВПЛ, а не центральным органам исполнительной власти, на балансе которых они находятся.

Сегодня Правительство также утвердило порядок предоставления этих компенсаций.

Расчеты компенсации за размещение будут проводиться органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с социальными нормами жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания…а сама компенсация за размещение будет выплачиваться ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется компенсация за размещение) - сообщил Мельничук.

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