Острый голод усилился в прошлом году - ФАО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В прошлом году на 11 миллионов больше человек, испытывали острый дефицит продуктов, по сравнению с 2016 годом. Об этом говорится в новом докладе ФАО, передает УНН.
“Около 124 миллионов человек в 51 стране испытывали острый дефицит продовольствия в 2017 году — на 11 миллионов больше, чем годом ранее”, — сказано в докладе.
Отмечается, что этот рост в значительной степени обусловлен новыми или усилившимися продолжительными конфликтами и отсутствием безопасности в Мьянме, на северо-востоке Нигерии, в Демократической Республике Конго, Южном Судане и Йемене.
Длительные засухи также привели к нескольким последовательным неурожаям в странах, которые и без того уже сталкивались с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания в восточной и южной частях Африки.
В докладе отмечается, что продовольственный кризис все чаще определяется такими сложными причинами, как конфликт, экстремальные климатические потрясения и высокие цены на основные продукты питания, которые зачастую воздействуют одновременно.
В докладе подчеркивается настоятельная необходимость одновременных действий по спасению жизней, средств к существованию и устранению коренных причин продовольственных кризисов.
Справка УНН.
Острый дефицит продовольствия — это когда отсутствие у человека возможности потреблять достаточное количество продовольствия представляет прямую угрозу его жизни или средствам к существованию.
Напомним, с учетом конфликтов и климатических потрясений, которые привели к всплеску голода, ФАО запрашивало 1,06 млрд долл. на то, чтобы помочь 26 странам в борьбе с голодом.