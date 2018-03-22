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Гострий голод посилився минулого року - ФАО

Гострий голод посилився минулого року - ФАО

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулого року на 11 мільйонів більше людей, відчували гострий дефіцит продуктів, в порівнянні з 2016 роком. Про це йдеться у новій доповіді ФАО, передає УНН.

“Близько 124 мільйонів людей у 51 країні відчували гострий дефіцит продовольства у 2017 році — на 11 мільйонів більше, ніж роком раніше”, — сказано в доповіді.

Відзначається, що це зростання в значній мірі обумовлене новими або тривалими конфліктами, що посилилися, і відсутністю безпеки в М’янмі, на північному сході Нігерії, у Демократичній Республіці Конго, Південному Судані та Ємені.

Тривалі посухи також призвели до кількох послідовних неврожаїв в країнах, які і без того вже стикалися з високим рівнем відсутності продовольчої безпеки і неповноцінного харчування в східній і південній частинах Африки.

У доповіді наголошується, що продовольча криза все частіше визначається такими складними причинами, як конфлікт, екстремальні кліматичні потрясіння і високі ціни на основні продукти харчування, які найчастіше мають одночасний вплив.

У доповіді підкреслюється нагальна необхідність одночасних дій з порятунку життів, засобів до існування і усунення корінних причин продовольчих криз.

Довідка УНН.

Гострий дефіцит продовольства — це коли відсутність у людини можливості споживати достатню кількість продовольства становить пряму загрозу її життю чи засобам для існування.

Нагадаємо, з урахуванням конфліктів і кліматичних потрясінь, які призвели до сплеску голоду, ФАО просило 1,06 млрд дол. на те, щоб допомогти 26 країнам в боротьбі з голодом.

Українські Національні Новини

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