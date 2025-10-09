Госспецслужба транспорта получила дополнительные полномочия по строительству фортификаций: ВР приняла решение
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №13378, который предоставляет Государственной специальной службе транспорта дополнительные полномочия по строительству фортификаций. Документ закрепляет статус ГССТ как военного формирования, входящего в сектор безопасности и обороны Украины.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№13378), предоставляющий дополнительные полномочия Государственной специальной службе транспорта (ГССТ) по строительству фортификаций, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.
Детали
Этим документом, как отмечается, закрепляется на уровне законодательства статус ГССТ как военного формирования, входящего в сектор безопасности и обороны Украины. Это, как объясняется, формализация той роли, которую ГССТ фактически уже играет – как на мирной территории, так и в зоне боевых действий.
ГССТ выполняет уникальные задачи, сочетая инженерный, транспортный и оборонный потенциал. Ее подразделения отвечают за строительство и восстановление мостов, переправ, железнодорожной инфраструктуры, логистических узлов, аэродромов, а также участвуют в ликвидации последствий обстрелов и ведении оборонительных работ.
Закон уточняет полномочия Службы, в частности в условиях военного положения, устанавливает порядок комплектования личного состава, прохождения службы, применения дисциплинарной ответственности, а также роль ГССТ в системе территориальной обороны. Документом вносятся изменения в законы Украины "О транспорте", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне Украины", "О Вооруженных Силах Украины".
"ГССТ – это не тыловая структура, а боевая единица, которая работает под огнем, обеспечивая критически важную инфраструктуру для Вооруженных Сил и для страны в целом. Принятие закона – это признание реального вклада службы в устойчивость обороны и поддержку логистики в условиях войны", – говорится в сообщении.
Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, законом "Рада предоставила дополнительные полномочия Государственной специальной службе транспорта (ГССТ) по строительству фортификаций". "Дело в том, что ГССТ уже занимается строительством фортификаций, но это не было закреплено в законодательстве", - указал нардеп.
