Держспецслужба транспорту отримала додаткові повноваження щодо будівництва фортифікацій: ВР ухвалила рішення
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13378, який надає Державній спеціальній службі транспорту додаткові повноваження щодо будівництва фортифікацій. Документ закріплює статус ДССТ як військового формування, що входить до сектору безпеки і оборони України.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт (№13378), що надають додаткові повноваження Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) щодо будівництва фортифікацій, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.
Деталі
Цим документом, як зазначається, закріплюється на рівні законодавства статус ДССТ як військового формування, що входить до сектору безпеки і оборони України. Це, як пояснюється, формалізація тієї ролі, яку ДССТ фактично вже відіграє - як на мирній території, так і в зоні бойових дій.
ДССТ виконує унікальні завдання, поєднуючи інженерний, транспортний і оборонний потенціал. Її підрозділи відповідають за будівництво та відновлення мостів, переправ, залізничної інфраструктури, логістичних вузлів, аеродромів, а також беруть участь у ліквідації наслідків обстрілів і веденні оборонних робіт.
Закон уточнює повноваження Служби, зокрема в умовах воєнного стану, встановлює порядок комплектування особового складу, проходження служби, застосування дисциплінарної відповідальності, а також роль ДССТ у системі територіальної оборони. Документом вносяться зміни до законів України "Про транспорт", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України".
"ДССТ - це не тилова структура, а бойова одиниця, яка працює під вогнем, забезпечуючи критично важливу інфраструктуру для Збройних Сил і для країни в цілому. Ухвалення закону - це визнання реального внеску служби у стійкість оборони та підтримку логістики в умовах війни", - ідеться у повідомленні.
Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, законом "Рада надала додаткові повноваження Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) щодо будівництва фортифікацій". "Справа в тому, що ДССТ вже займається будівництвом фортифікацій, але це не було закріплено в законодавстві", - вказав нардеп.
