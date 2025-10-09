$41.400.09
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Держспецслужба транспорту отримала додаткові повноваження щодо будівництва фортифікацій: ВР ухвалила рішення

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13378, який надає Державній спеціальній службі транспорту додаткові повноваження щодо будівництва фортифікацій. Документ закріплює статус ДССТ як військового формування, що входить до сектору безпеки і оборони України.

Держспецслужба транспорту отримала додаткові повноваження щодо будівництва фортифікацій: ВР ухвалила рішення

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт (№13378), що надають додаткові повноваження Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) щодо будівництва фортифікацій, повідомили у ВР у четвер, пише УНН.

Деталі

Цим документом, як зазначається, закріплюється на рівні законодавства статус ДССТ як військового формування, що входить до сектору безпеки і оборони України. Це, як пояснюється, формалізація тієї ролі, яку ДССТ фактично вже відіграє - як на мирній території, так і в зоні бойових дій.

ДССТ виконує унікальні завдання, поєднуючи інженерний, транспортний і оборонний потенціал. Її підрозділи відповідають за будівництво та відновлення мостів, переправ, залізничної інфраструктури, логістичних вузлів, аеродромів, а також беруть участь у ліквідації наслідків обстрілів і веденні оборонних робіт.

Закон уточнює повноваження Служби, зокрема в умовах воєнного стану, встановлює порядок комплектування особового складу, проходження служби, застосування дисциплінарної відповідальності, а також роль ДССТ у системі територіальної оборони. Документом вносяться зміни до законів України "Про транспорт", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України".

"ДССТ - це не тилова структура, а бойова одиниця, яка працює під вогнем, забезпечуючи критично важливу інфраструктуру для Збройних Сил і для країни в цілому. Ухвалення закону - це визнання реального внеску служби у стійкість оборони та підтримку логістики в умовах війни", - ідеться у повідомленні.

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, законом "Рада надала додаткові повноваження Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) щодо будівництва фортифікацій". "Справа в тому, що ДССТ вже займається будівництвом фортифікацій, але це не було закріплено в законодавстві", - вказав нардеп.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна