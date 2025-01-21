Кабмін спрощує управління фортифікаціями: що чекає на оборонні споруди

Кабінет Міністрів України ухвалив оновлений механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Про це розповів Премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає УНН.

Продовжуємо посилювати державу на всіх напрямках. Зокрема, модернізуємо механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях - сказав Шмигаль.

За цього словами, минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів на які було виділено 46,2 млрд гривень.

Тепер, згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні, в місячний строк ці фортифікації мають бути передані до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами - сказав премʼєр.

Нагадаємо

Кабмін у 2024 році виділив понад 1,9 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд у Запоріжжі. Виконання робіт завершено на 100%.