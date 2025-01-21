Кабмин упрощает управление фортификациями: что ждет оборонительные сооружения

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Правительство приняло обновленный механизм приема и учета фортификаций на прифронтовых территориях. В течение месяца все оборонительные сооружения должны быть переданы в сферу управления Минобороны.

Кабинет Министров Украины принял обновленный механизм приема, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Правительства, передает УНН

Продолжаем усиливать государство на всех направлениях. В частности, модернизируем механизм приема, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях

- сказал Шмыгаль.

По этому словам, в прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонных пунктов на которые было выделено 46,2 млрд гривен.

Теперь, согласно постановлению, которое принимаем сегодня, в месячный срок эти фортификации должны быть переданы в сферу управления Минобороны и закреплены за балансодержателями

- сказал премьер.

Напомним 

Кабмин в 2024 году выделил более 1,9 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений в Запорожье. Выполнение работ завершено на 100%. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
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