Кабмин упрощает управление фортификациями: что ждет оборонительные сооружения
Киев • УНН
Правительство приняло обновленный механизм приема и учета фортификаций на прифронтовых территориях. В течение месяца все оборонительные сооружения должны быть переданы в сферу управления Минобороны.
Кабинет Министров Украины принял обновленный механизм приема, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Правительства, передает УНН.
Продолжаем усиливать государство на всех направлениях. В частности, модернизируем механизм приема, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях
По этому словам, в прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонных пунктов на которые было выделено 46,2 млрд гривен.
Теперь, согласно постановлению, которое принимаем сегодня, в месячный срок эти фортификации должны быть переданы в сферу управления Минобороны и закреплены за балансодержателями
Напомним
Кабмин в 2024 году выделил более 1,9 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений в Запорожье. Выполнение работ завершено на 100%.