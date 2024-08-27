Госпогранслужба проводит проверку на границе, чтобы выяснить, каким образом Дмитрук покинул Украину

Госпогранслужба проводит проверку, чтобы выяснить, как действующий депутат Артем Дмитрук смог незаконно пересечь границу. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

В свою очередь, Госпогранслужба проводит проверку относительно незаконного пересечения границы действующим депутатом Дмитруком, уже непосредственно на границе, чтобы выяснить, каким образом могло состояться незаконное пересечение границы - сказал Демченко.

Он отметил, что ГПСУ активно работает со следствием.

Напомним,

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызвали к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

Впоследствии стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.