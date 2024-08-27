Держприкордонслужба проводить перевірку на кордоні для з'ясування, у який спосіб Дмитрук покинув Україну
Київ • УНН
Держприкордонслужба проводить перевірку незаконного перетину кордону депутатом Артемом Дмитруком. Проводяться обшуки у цивільних осіб та працівників ДПСУ, які могли сприяти незаконному виїзду нардепа з України.
Держприкордонслужба проводить перевірку, щоб з’ясувати, як чинний народний депутат Артем Дмитрук зміг незаконно перетнути кордон. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.
Своєю чергою, Держприкордонслужба проводить перевірку, щодо незаконного перетину кордону чинним депутатом Дмитруком, уже безпосередньо на кордоні, щоб з’ясувати, у який спосіб міг відбутись незаконний перетин кордону
Він наголосив, що ДПСУ активно працює зі слідством.
Нагадаємо
Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликали до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.
Згодом стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.
Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком.