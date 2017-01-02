Хозяйственное здание горело в Полтавской области
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. В селе Михайловка Диканьского района в хозяйственной постройке возник пожар. Об этом УНН-Центр сообщили в ГосЧС в Полтавской области.
К тушению привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава ГосЧС.
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Огнем уничтожена кровля на площади 10 квадратных метров, повреждено перекрытие на площади четыре квадратных метра, домашние вещи.
Травмированных и погибших нет. Причина пожара - неисправность дымохода отопительной печи.