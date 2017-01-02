Господарча будівля горіла на Полтавщині

До гасіння залучалися одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу ДСНС.

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Вогнем знищено покрівлю на площі 10 квадратних метрів, пошкоджено перекриття на площі чотири квадратних метри, домашні речі.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі - несправність димаря опалювальної печі.