Господарча будівля горіла на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 січня. УНН. В селі Михайлівка Диканського району в господарчій будівлі виникла пожежа. Про це УНН-Центр повідомили у ДСНС у Полтавській області.
До гасіння залучалися одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Миколаєві згорів гараж разом із автомобілем
Вогнем знищено покрівлю на площі 10 квадратних метрів, пошкоджено перекриття на площі чотири квадратних метри, домашні речі.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі - несправність димаря опалювальної печі.