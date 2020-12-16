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Госпитализаций стало меньше: COVID-больницы в Киеве заполнены на менее чем половину

Киев • УНН

 • 14513 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева для больных COVID-19 составляет более 48%. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

Госпитализаций стало меньше: COVID-больницы в Киеве заполнены на менее чем половину

"Немного уменьшилась в последние дни количество больных, нуждающихся в госпитализации, но не стало меньше людей, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений нашего города лечится на данный момент 1998 человек. 1169 пациентов в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1444 человека, под аппаратами ИВЛ 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях более 48%", - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве за сутки на COVID-19 заболело 70 медиков, в общем - 1858 больных за сутки в столице.

Также напомним, в Украине уже зафиксировано 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622.

Украинские Национальные Новости

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