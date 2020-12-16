Госпіталізацій поменшало: COVID-лікарні у Києві заповнені на менше ніж половину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах Києва для хворих на COVID-19 становить понад 48%. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Трохи зменшилась останніми днями кількість хворих, які потребують госпіталізації, але не меншає людей, які перебувають в лікарнях у важкому стані. У стаціонарах медзакладів нашого міста лікується зараз 1998 людей. 1169 пацієнтів у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1444 людини, під апаратами ШВЛ 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах понад 48%”, - сказав Кличко.
Нагадаємо, у Києві за добу на COVID-19 захворіло 70 медиків, загалом - 1858 хворих за добу у столиці.
Також нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622.