Госдолг Украины превысил 5 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало декабря достиг 5,1 трлн грн или 140,82 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

Детали

"По состоянию на 30 ноября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 122,49 млрд грн, или 140,82 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

В гривне госдолг за месяц вырос на 164,12 млрд грн или 3,31%.

В долларовом эквиваленте он вырос на 4,47 млрд долл., или 3,28% по сравнению с показателем на начало ноября.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 3 512,77 млрд грн (68,58% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 96,57 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1609,72 млрд грн (31,42%) или 44,25 млрд долл. США.

"В течение ноября 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 164,27 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 4,48 млрд долл. США", - отметили в Минфине.

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