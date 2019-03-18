Горел Roshen на Бессарабке

Речь идет о магазине по ул.Крещатик рядом с Бессарабской площадью.

Огонь вспыхнул у входа в магазин. Судя по словам очевидцев его быстро потушили. УНН выясняет обстоятельства возгорания.



Как сообщал УНН вечером 17 марте неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Оболонском в Киеве. Начато досудебное расследование по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.



Как сообщал УНН, 15 февраля в Дарницком районе Киева горел фирменный магазин Roshen.