Горел Roshen на Бессарабке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Около 15.10 в Киеве загорелся магазин Roshen, передает корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев.
Речь идет о магазине по ул.Крещатик рядом с Бессарабской площадью.
Огонь вспыхнул у входа в магазин. Судя по словам очевидцев его быстро потушили. УНН выясняет обстоятельства возгорания.
Как сообщал УНН вечером 17 марте неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Оболонском в Киеве. Начато досудебное расследование по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Как сообщал УНН, 15 февраля в Дарницком районе Киева горел фирменный магазин Roshen.