Горів Roshen на Бессарабці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Близько 15.10 у Києві загорівся магазин Roshen, передає кореспондент УНН з посиланням на очевидців.
Мова йде про магазин по вул.Хрещатик поряд з Бессарабською площею.
Вогонь спалахнув біля входу в магазин. Судячи зі слів очевидців його швидко загасили. УНН з’ясовує обставини загорання.
Як повідомляв УНН ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.
Як повідомляв УНН, 15 лютого у Дарницькому районі Києва горів фірмовий магазин Roshen.