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Горів Roshen на Бессарабці

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Близько 15.10 у Києві загорівся магазин Roshen, передає кореспондент УНН з посиланням на очевидців.

Горів Roshen на Бессарабці

Мова йде про магазин по вул.Хрещатик поряд з Бессарабською площею.

Вогонь спалахнув біля входу в магазин. Судячи зі слів очевидців його швидко загасили. УНН з’ясовує обставини загорання.

Як повідомляв УНН ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

Як повідомляв УНН, 15 лютого у Дарницькому районі Києва горів фірмовий магазин Roshen.

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