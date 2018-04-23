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Водка попала в список самых трендовых алкогольных напитков 2018 года

Киев • УНН

 • 9055 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Британский журнал о моде и светской жизни Tatler определил самые трендовые алкогольные напитки 2018 года, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Водка попала в список самых трендовых алкогольных напитков 2018 года

Пальма первенства досталась итальянскому коктейлю Негрони. Напиток сочетает в себе сухой джин, красный вермут и горький ликер Кампари.

Второе место занял классический джин с тоником. Водка, виски и текила также попали в список самых трендовых алкогольных напитков текущего года.

Единственным легким напитком в рейтинге алкоголя-2018 стало шампанское.

Такие напитки, как розовое вино и Апероль шприц заняли последние позиции в списке Tatler.

Напомним, как писал УНН, водка Arctica второй год подряд завоевала титул "Украинской водки года".

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