Водка попала в список самых трендовых алкогольных напитков 2018 года

Пальма первенства досталась итальянскому коктейлю Негрони. Напиток сочетает в себе сухой джин, красный вермут и горький ликер Кампари.

Второе место занял классический джин с тоником. Водка, виски и текила также попали в список самых трендовых алкогольных напитков текущего года.

Единственным легким напитком в рейтинге алкоголя-2018 стало шампанское.

Такие напитки, как розовое вино и Апероль шприц заняли последние позиции в списке Tatler.

Напомним, как писал УНН, водка Arctica второй год подряд завоевала титул "Украинской водки года".