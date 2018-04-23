Горілка потрапила до списку найбільш трендових алкогольних напоїв 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Британський журнал про моду і світське життя Tatler визначив найбільш трендові алкогольні напої 2018 року, передає УНН з посиланням на The Independent.
Пальму першості отримав італійський коктейль Негроні. Напій поєднує в собі сухий джин, червоний вермут і гіркий лікер Кампарі.
Друге місце зайняв класичний джин з тоніком. Горілка, віскі і текіла також потрапили в список найбільш трендових алкогольних напоїв поточного року.
Єдиним легким напоєм в рейтингу алкоголю-2018 стало шампанське.
Такі напої, як рожеве вино і Апероль шприц зайняли останні позиції в списку Tatler.
Нагадаємо, як писав УНН, горілка Arctica другий рік поспіль завоювала титул "Української горілки року".